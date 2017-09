Falha: por queda no sistema, correspondentes bancários da OCA não estão atendendo

Mais uma vez os correspondentes bancários da Caixa e do Banco do Brasil na OCA não estão atendendo por causa de um problema antigo: a falta de sistema.

A queda no sistema do Correspondente do Banco do Brasil já dura há dois dias. Um dos atendentes da agência informou que a OI, empresa responsável pelo serviço no banco, garantiu que o serviço seria restabelecido ainda nesta quarta-feira, 27.

Os usuários são orientados a procurar a agência dos Correios, também localizada na OCA. O detalhe é que os Correios recebem pagamentos de até R$ 1 mil.

AC24Horas