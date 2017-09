Estudante de artes cênicas acusa jovem de agressão após peça no AC: ‘recebi um soco no braço’

Uma estudante de 23 anos usou as redes sociais para tornar público um desabafo contra um jovem que a agrediu após uma peça de teatro no Sesc-Centro, em Rio Branco, no último dia 19. Um boletim de ocorrência foi registrado por lesão corporal dolosa e danos simples, pois ela também teve o carro danificado.

O G1 tentou entrar em contato com Andrade, mas, segundo a família, ele quebrou o celular no dia da confusão. A mãe dele, a cozinheira Tânia Souza, informou que ele trabalha e estuda e nunca havia se envolvido em confusão. Ela afirma ainda que o filho se excedeu devido à ingestão de álcool.

Em um determinado momento, um amigo que estava com a estudante pediu que ele fizesse silêncio durante a peça, fato que desencadeou uma discussão ainda dentro do Sesc-Centro.

“Ele levantou no meio do teatro e queria bater no meu amigo, completamente alterado. Aí a gente saiu da peça, estava de costas quando ele saiu, pegou meu braço violentamente e falou: ‘tchau, gatinha’. E começou a fazer umas coisas com a língua, eu mostrei o dedo pra ele. Ele deu um tapa na minha mão e um soco no braço esquerdo que ficou a marca”, relata.

As pessoas que acompanharam a ação, conseguiram conter o jovem. A estudante não fez corpo de delito e disse que precisou ir a três delegacias para registrar um boletim de ocorrência. “Na hora que me deu um tapa, um monte de gente foi pra cima dele, se não ele tinha quebrado a minha cara”, diz.

Ela acredita que o rapaz queria chamar a atenção, pois, segundo ela, nunca viu o jovem antes. Não satisfeito com a confusão que havia armado, Andrade começou a danificar alguns carros que estavam estacionados, entre eles, o da estudante.

“O meu foi o que ele mais quebrou, não sei se sabia que era o meu carro, mas quebrou o aerofólio, subiu no capô, amassou a lataria, subiu em cima do carro e ficou pulando. Não recordo bem, mas acho que ele estava em um grupo de 12 a 15 pessoas”, diz.

O prejuízo com o carro, segundo ela, é de R$ 1,5 mil. Nos dias seguintes da agressão, ela diz que tentou acordo com a família do garoto, que chegou a contatá-la pelo Facebook, mas não obteve sucesso, pois, segundo ela, a mãe dele achou o preço alto.

“Além disso, eu gostaria de chamar atenção para como está a segurança pública da nossa cidade. Tinha um segurança, porque ele não tirou o menino logo de uma vez. Ele estava causando confusão desde a hora da peça. Então, além do susto, agora tenho medo de andar na rua, de sair só. Terrível”, diz.

Já a mãe do agressor, diz que o filho ficou bastante envergonhado com a cena e a exposição nas redes sociais. “Eu sei que ele não agiu certo, mas estava embriagado. E essa foi a primeira vez, em 20 anos, que foi a uma delegacia. Ele trabalha fazendo salgados e estuda. Não está bem, está muito mal”, garante.