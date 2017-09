Emurb vai reduzir número de equipes que trabalham com tapa-buracos em Rio Branco

“Devemos avançar um pouco mais no trabalho dos bairros por essa semana, e, provavelmente, até a primeira semana de outubro, com a chegada do inverno, a operação reduz, como acontece todos os anos. Nós vamos restringir mais as operações aos corredores de ônibus e vias estruturantes”, explicou o diretor-presidente Edson Rigaud.