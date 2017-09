Em 30 dias, polícia recupera mais de 20 motocicletas usadas em crimes em Cruzeiro do Sul

Em 30 dias, foram apreendidas mais de 20 motocicletas usadas para cometer crimes em Cruzeiro do Sul. A informação foi repassada pelo delegado Lindomar Ventura, nesta quarta-feira (26). As apreensões foram feitas em 30 dias.

Só na noite desta terça-feira (26), duas motocicletas foram recuperadas pela polícia. Um dos veículos foi abandonado por um homem que fugiu no bairro do Remanso. O outro, segundo a polícia, foi usado para assaltar uma professora no bairro do Formoso. “Esse é o trabalho que tem que ser feito e com a gente fica a parte de investigar e chegar até os responsáveis”, completou Ventura.

Fonte: G1