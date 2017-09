Bandidos arrombam outra vez loja no Calçadão da Benjamin Constant e fogem em canoa pelo rio Acre, na capital

Mais uma vez, agora na manhã desta quarta-feira, 27, uma loja de confecções no comércio popular do Calçadão da Benjamin Constant foi arrombada. Os bandidos amarraram o vigia do local e quebraram os cadeados do box e levaram tudo.

Testemunhas informaram que os ladrões, após deixarem o local do crime, atravessaram o rio Acre em uma canoa com as roupas e os sapatos roubados. A polícia está investigando o caso e à procura dos criminosos.

Esse já é o quinto caso de arrombamento só nesta semana no Calçadão. Em foram 30 em 24 dias.

Nesta quarta-feira, o Sindicato dos Camelôs informou que haverá uma reunião na quadra do Colégio Acreano entre a categoria, o comando da PM e o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, para tratar sobre o problema da falta de segurança no local.

Fonte: ac24horas