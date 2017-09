Asteroide 2012 TC4 vai raspar a atmosfera da Terra

Há cinco anos, em outubro de 2012, o asteroide 2012 TC4 passou a apenas 94 mil km do nosso planeta, acima do cinturão de satélites geoestacionários. Agora, o objeto está de volta e deverá passar muito mais perto.

As análises mais recentes mostram que 2012 TC4 passará novamente nas proximidades da Terra em 12 de outubro de 2017 e deverá chegar a apenas 43 mil km de distância da superfície do planeta, ligeiramente acima do Cinturão de Clark, região no espaço onde se encontram os satélites geoestacionários, a 36 mil km de altitude.

2012 TC4

O asteroide foi descoberto em 4 de outubro de 2012 através de imagens feitas pelo telescópio Panstarrs, no Havaí. Na ocasião, o objeto recebeu a denominação provisória P104imJ e teve seu tamanho estimado em aproximadamente 30 metros. Modelagens atuais estimam que o asteroide tenha cerca de 19 metros.

A rocha completa uma volta ao redor do Sol (período orbital) a cada 532 dias e no momento da máxima aproximação passará pela Terra a uma velocidade relativa de 7.65 km/s ou 27540 km/h. De acordo com o JPL, Laboratório de Propulsão a Jato, da Nasa, o momento do rasante será as 05h42 UTC, ou 02h42 BRT (Horário de Brasília).

Aproximação máxima

A seta amarela aponta para o Sol. A azul mostra o sentido de deslocamento da Terra. A linha verde mostra a passagem de 2012 TC4, onde cada pontinho representa o intervalo de 1 hora.

O peso aproximado de 2012 TC4 é de 11 mil toneladas. Viajando nesta velocidade, sua energia cinética é de 270 terajoules. Caso se chocasse contra a Terra, liberaria a mesma energia contida em 64 mil toneladas-equivalentes de TNT.

Para Györgyey-Ries, cientista ligada ao programa de observações de asteroides da Nasa, ainda pairam algumas incertezas sobre a orbita de 2012 TC4, mas elas só devem afetar a avaliação do instante da maior aproximação. “Apesar das dúvidas, os cálculos mostram que não há risco de choque”, explicou a pesquisadora.

Makoto Yoshikawa, da Agência Espacial Japonesa, concorda com sua colega estadunidense e se diz convencido que o asteroide não representa perigo. “Concordo que a distancia seja muito pequena, mas isso não significa que vai haver colisão”.

Potencialmente Perigoso

2012 TC4 é um asteroide do grupo Apollo, que cruza a órbita da terra de modo similar ao objeto 1862 Apollo, com eixo semi-maior superior a 1 UA (Unidade Astronômica) e com periélio inferior a 1.017 UA. Lembrando que 1 Unidade Astronômica equivale a 149,5 milhões de quilômetros, a distância média da Terra ao Sol.

O termo classificatório Potencialmente Perigoso é dado justamente devido ao objeto cruzar a orbita da Terra.