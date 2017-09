4ª etapa do Campeonato Acreano de MTB é domingo; inscrições estão abertas

A disputa será em 10 categorias: kids, infanto juvenil, iniciante masculino e feminino, sub-30, master A, B e C, elite feminino e masculino.

A terceira etapa do Campeonato Acreano de MTB foi disputada no dia 6 de agosto, na Trilha do Calafate, e teve vitórias de Alexandre Pinto, na elite masculino, e Liliane Silva, no feminino.

Globoesporte