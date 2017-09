Última semana de inscrições para Mostra Sesc de Cinema

Ascom Fecomércio/AC

As inscrições para a segunda edição da Mostra Sesc de Cinema estão em sua reta final e os interessados devem realizar a inscrição, no site da Mostra, até 1º de outubro de 2017. O projeto, promovido pelo Sesc com o intuito de promover a difusão da produção cinematográfica brasileira, conta com duas etapas, sendo uma estadual e outra nacional.

A Mostra contempla duas categorias, a de Curta Metragem e a de Longa Metragem. Só poderão ser inscritas as obras que não tenham sido apresentadas em salas de exibição, canais de televisão aberta ou por assinatura e serviços comerciais de vídeo on demand.

A data de finalização também é um dos pré-requisitos, sendo que, na categoria Curta, as obras devem ter sido concluídas a partir de 1° de janeiro de 2015 e, no Longa, a partir de 1° de janeiro de 2013.

Além da premiação com um contrato de licenciamento para exibição pública, a Mostra Sesc de Cinema certificará os destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de arte, direção de elenco, montagem, atriz e ator.

O processo de avaliação conta com uma série de conceitos e atributos, entre eles: roteiro, direção, direção de fotografia, direção de arte, desenho de som, direção de atores e montagem. Veja o edital no www.sesc.com.br/portal/site/mo stradecinema.