TRÁGICO: Ex-vereador morre com irmão em acidente na BR 364; carona de caminhão fica ferida

Boato sobre terceira vítima não foi confirmado

O FOLHA DO SUL ON LINE confirmou, junto a autoridades de Cabixi, que um dos mortos no acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio, registrado a cerca de 100 km de Vilhena, na BR 364, é o ex-vereador do município, Gregorio Marcilio, de 70 anos. A outra vítima seria o irmão do ex-parlamentar petista, que exerceu mandato na Câmara de Cabixi até o ano de 2012. As informações, no entanto, ainda não estão oficialmente confirmadas.

Segundo apurações feitas por telefone pelo site junto a outro ex-vereador cabixiense, além de Gregório (na foto principal, ao lado da atual esposa, que não estava no carro), que era servidor do hospital municipal, morreu no acidente o irmão dele, Antônio Marcílio, conhecido como Toninho, que morava no Sul do país e estava visitando Rondônia.

De acordo com a PM do distrito do Guaporé, que auxiliou no resgate das vítimas até a chegada da PRF, apenas os dois ocupantes do “carro baixo” morreram, e eles estavam viajando sozinhos. Inicialmente, testemunhas chegaram a informar que eram três os óbitos no local.

Uma mulher que, segundo a PM estava de carona no caminhão, cujo dono e condutor seria de Vilhena, contra o qual o veículo dos irmãos Marcílio se chocaram, ficou ferida e foi trazida para a cidade. Um profissional do Hospital Regional, para onde a mulher foi levada, disse que o nome dela é “Shirlene”, que teria sofrido algumas fraturas.

Houve especulações de que uma irmã dos dois mortos estaria no mesmo carro, junto com eles, e também teria sobrevivido, mas este detalhe não foi confirmado pela reportagem até o momento.

As informações estão chegando desencontradas, inclusive em relação ao número exato de mortes, mas o site segue no caso e trará novas informações a qualquer momento.