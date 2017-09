Terça-feira (26) é de dia abafado e nebulosidade predomina em todo o Acre, prevê Sipam

Sol entre muitas nuvens e instabilidade marcam esta terça-feira (26) em todo o Acre. O tempo, segundo informações do Sistema de Proteção da Amazônica (Sipam), fica abafado com o predomínio de céu nublado.

Entre a tarde e a noite, muitas nuvens ficam carregadas e provocam pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do Acre. Há possibilidade de que ocorra temporais em todo o estado no decorrer desta terça.