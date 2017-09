Professor leva advertência por ‘postura inadequada’ com alunas e acesso a sites pornográficos em escola no AC

A direção da escola Élson Dia Dantas, em Brasileia, interior do Acre, publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25) uma advertência a um professor da unidade por comportamento classificado como ‘deselegante’, brincadeiras inconvenientes com alunas e postura inadequada. No documento, a direção disse que os fatos foram relatados pelas alunas. O professor também é acusado de acessar sites pornográficos no ambiente escolar.