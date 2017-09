PM prende suspeito por receptação e recupera moto furtada

Após patrulhamento de rotina na zona rural de Rio Branco, militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) recuperaram um veículo que havia sido furtado nas imediações da rodovia AC-90. A ação policial ocorreu nesta segunda-feira, 25, no ramal Jarinal, quilômetro 72.

De acordo com a guarnição, quando em policiamento no ramal do Oriente, visualizaram uma motocicleta sem placa estacionada próximo a uma calçada. Os policiais, prontamente, realizaram uma consulta veicular via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) por meio do número do chassi da moto, momento em que o suspeito apareceu e se identificou como o “dono” do veículo.

O Ciosp, após a consulta realizada, informou aos policiais militares que se tratava de um produto de furto. Diante dos fatos, a guarnição solicitou a documentação da motocicleta, que foi negada pelo autor, já que não possuía, pois não foi entregue pelo agente que havia repassado a moto a ele.

O indivíduo, juntamente com a motocicleta, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil daquela localidade, onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação PMAC