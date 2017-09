Pacientes do Hospital do Câncer deixam de fazer quimioterapia por falta de medicamento

AC Jornal

Familiares dos pacientes que estão em tratamento no Hospital do Câncer denunciam o que seus entes estão voltando para suas casas sem fazer a quimioterapia, devido a falta de medicamentos. Esse é o caso da produtora rural, Maria das Graças de Lima Chaves de 36 anos, que luta há 3 anos contra um câncer, que se espalhou pelo corpo. Nesta terça feira, Maria das Graças veio da da zona rural do município de Porto Acre onde reside, para fazer a quimioterapia. Ao chegar no Hospital do Câncer foi informada que não poderia fazer o tratamento, devido a falta do medicamento PACLITAXEL (TAXOL).

Segundo familiares, a falta de medicamentos para os pacientes com câncer é constante. Por várias vezes tiveram que comprar o medicamento que custa mais de R$300,00, para que Maria das Graças fizesse a quimioterapia, como mostra a nota fiscal apresentada. “Era para ela fazer a quimioterapia hoje e não está fazendo, porque a medicação está faltando e não há previsão para que tenha ela no hospital. No hospital, nos aconselharam a comprar o medicamento, mas não temos condições financeiras, estamos desesperados, ” desabafou Francisca de Lima Chaves, irmã de Maria das Graças.