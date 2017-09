Obras do Depasa no bairro Preventório na Rua Minas Gerais, deixa o trânsito lento em ambos os sentidos; atenção motoristas

O trânsito tem ficado lento, em ambos os sentidos, na região da Rua Minas Gerais, no bairro Preventório. Isso porque obras de saneamento do Departamento Estadual Pavimentação e Saneamento (Depasa) estão sendo executadas desde a semana passada, durante todo o dia.

O Depasa notifica a população que o trecho em obras compreende as proximidades do Auto Posto RD até o Restaurante Esquina Verde, esquina com a Rua Piauí, próximo ao Cristo, onde serão realizados os serviços de corte no pavimento, escavações e assentamento dos tubos nesta terça-feira, 26.

Agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) estarão no local para efetuar a sinalização da área em obras e controlar o tráfego de veículos. Agentes técnicos da Depasa realizam os trabalhos de diálogo com os moradores e comerciantes da região.

