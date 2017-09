Muro da antiga PF, no Centro de Rio Branco, está prestes a cair “na cabeça de alguém”

Pedestres correm riscos quando caminham na calçada da Rua Floriano Peixoto, mais precisamente nas proximidades do antigo prédio da Polícia Federal, área central de Rio Branco. Uma estrutura de concreto e arames retorcidos ameaça cair. É o muro do imóvel, que balança com o vento. Com a chegada do período chuvoso mereceu o registro de um internauta.

“Isso aqui vai cair na cabeça de alguém”, disse ele. O moro guarda um prédio abandonado, que não tem segurança alguma e serve de abrigo para usuários de entorpecentes. Moradores de rua passam a madrugada no local.