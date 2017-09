Morre bebê que foi estrangulada pelo pai no interior do Acre

G1

A bebê de seis meses que foi estrangulada pelo pai no último domingo (24) morreu na noite desta segunda-feira (25), no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O corpo da menina foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) para a família na manhã desta terça (26). O caso ocorreu na comunidade São João, na BR-364, a 100 km de Cruzeiro do Sul.