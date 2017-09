Internauta denuncia falta de seringas e insulina em postos de saúde de Rio Branco; Semsa nega

G1

Além disso, o denunciante, que se identificou apenas como Kleber, afirmou que na unidade básica do bairro Vila Ivonete não teria insulina e que os funcionários do local não sabiam informar quando novas doses chegariam.

O G1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que informou, por meio da assessoria, que não faltam seringas e nem insulinas na rede do município. O órgão informou que para ter acesso aos produtos, os pacientes precisam realizar um cadastro e devem estar com o cartão do SUS e documento oficial.