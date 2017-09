Internauta denuncia esgoto estourado no Calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco

G1

Um internauta, que não quis ser identificado, denunciou através do aplicativo Tô na Rede que no Calçadão do Novo Mercado Velho, no Centro de Rio Branco, existe um esgoto entupido na calçada há pelo menos 15 dias. Segundo o relato, o esgoto fica em frente de alguns bares e restaurantes, entre a passarela e a ponte nova. O local, segundo o internauta, é considerado um dos cartões postais da cidade onde passam diariamente turistas.