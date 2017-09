Durante operação, polícia prende quatro pessoas por furto de lojas e Fórum do Bujari

Francisco Erenildo Batista da Costa, de 40 anos, Gilson Ferreira da Silva, de 32 anos, Ana Cássia Paiva de Oliveira, de 21, e Oceu Rocha Martins, de 34, foram apresentados na Delegacia de Investigações Criminais (DIC) nesta terça (26). Martins, segundo a polícia, tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.

O delegado Pedro Resende, que atua no caso, disse que a quadrilha é responsável por um assalto na loja de eletrodomésticos de onde levou vários celulares em Rio Branco. Além disso, também furtaram uma loja de ferramentas motorizadas no município do Bujari. Ainda na cidade, o grupo furtou armas com cautelas judiciais do Fórum da cidade no último dia 12 de setembro deste ano.