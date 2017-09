Defensoria Pública lança projeto ‘Casar é Legal’ para casamentos homoafetivos no Acre

O projeto visa unir casais homoafetivos pelo amor e justiça, a fim de enaltecer o princípio constitucional da isonomia

Com o objetivo de garantir a cidadania, resgatar a dignidade humana e ressaltar o combate à intolerância e ao preconceito, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) lança nesta quarta-feira, 27, o projeto “Casar é Legal”.

O projeto visa unir casais homoafetivos pelo amor e justiça, a fim de enaltecer o princípio constitucional da isonomia, uma vez que a Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação, seja por origem, raça, sexo, cor, idade ou outras particularidades.

Para a realização do projeto, a DPE/AC conta com a parceria do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC), por meio da Vara de Registros Públicos, do Fórum de ONGs LGBT do Acre, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca de Rio Branco.

“Casar é Legal” é uma ação social gratuita para aqueles que não possuem condições financeiras para custear o serviço. A cerimônia do casamento coletivo está prevista para novembro deste ano.

Como participar:

Período de inscrições: 27 de setembro a 23 de outubro de 2017.

Local das inscrições: sede da Defensoria Pública, Núcleo da Cidadania, sala 206, Rua Custódio Freire, 26, bairro Bosque.

Horário: das 8 às 14 horas.

Documentos necessários: Cópias do RG, CPF, registro de nascimento e comprovante de endereço.