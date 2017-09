Corpo de Bombeiros realiza TAF para o Curso de Salvamento em Altura

O Teste de Aptidão Física (TAF) para a participação no Curso de Salvamento em Altura (CSALT) foi realizado nesta segunda feira, 25, no Circulo Militar do Exército e no 2º Batalhão de Bombeiro Militar do Acre.

O curso terá início dia 27 de setembro, na sede do 2º BBM e terá duração de 30 dias, com data de encerramento prevista para o dia 27 de outubro de 2017 e será realizado pela Diretoria de Ensino e Instrução (DEI) do Corpo de Bombeiros, sob a coordenação direta do 2º Tenente BM Daniel Vera Menezes.

Ao todo, o CSALT contará com 32 alunos, sendo um sargento do Exército Brasileiro, um cabo da Polícia Militar, um tenente bombeiro e vinte e nove praças do CBMAC.

Segundo o Major James Clay Carvalho, chefe da DEI, o curso é para especialização dos bombeiros militares e demais instituições na modalidade salvamento em altura e tem o objetivo de capacitar, preparar e deixar a equipe em condições de trabalho, bem como ser multiplicadora de conhecimentos em suas unidades.

“É uma modalidade que requer muita atenção, preparo e treinamento para dominar as técnicas e assim realizar um socorro e condições de segurança. Temos quatro instrutores altamente capacitados e que, certamente, passarão o conhecimento necessário a este tipo de salvamento”, afirmou o Major.