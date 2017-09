Com 13 quilos a mais, Bruno Borges diz que ficou depressivo com reações sobre livro e sumiço

Há quase 50 dias, o estudante de psicologia voltou para casa em Rio Branco. Jovem chegou desnutrido e precisou tomar soro após isolamento.

A pós um período conturbado depois de voltar para casa em Rio Branco, é com serenidade que o estudante de psicologia Bruno Borges, de 25 anos, tenta explicar todas as reações causadas pelo seu isolamento que durou quase cinco meses e tomou proporções mundiais no primeiro semestre deste ano.

Quase 50 dias após ter voltado do isolamento, Bruno Borges recebeu a equipe do G1 em casa. Com 13 quilos a mais, corado e com a barba feita, aos poucos ele tenta retomar a rotina.

Logo que chegou, debilitado e desidratado, o estudante conta que precisou recorrer ao soro. De 51 quilos, Borges está atualmente com 64 quilos.

“Voltei a fazer esporte, estou fazendo academia, ganhando peso, comendo bem e vou começar aulas de inglês e ocupar meu tempo, que é importante, e também me relacionar com meus amigos”, diz.

Antes de sumir por vontade própria, o jovem deixou 14 livros escritos à mão e criptografados, com alguns trechos copiados nas paredes, teto e no chão do quarto. Deixou ainda uma estátua do filósofo Giordano Bruno (1548-1600), por quem tem grande admiração, que custou R$ 10 mil.

Depois disso, foram quase cinco meses isolado e sem dar notícia à família. No dia 11 de agosto, ele retornou para casa e revela que não estava preparado para lidar com as diversas reações que o seu isolamento e o primeiro livro causaram.

“Como eu não tinha contato com nada e eu sempre tive muita fé nesse projeto eu esperava que a reação fosse outra. Apesar de que, nos meus próprios estudos, falo que quem inova tende a ter uma reação meio hostilizadora, mas não estava preparado e fiquei um pouco surpreso com as reações, porque as minhas intenções foram boas”, garante.

Tímido e introspectivo, o estudante garante que não é adepto dos holofotes, mas acabou sendo protagonista de um dos casos que mais chamaram a atenção nos últimos meses.