Sintesac é condenado por invadir representatividade sindical e política dos enfermeiros, técnicos e auxiliares no Acre

A juíza Silmara Negrett, titular da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco, condenou o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac) por invadir a representação sindical do Spate, a única entidade com autonomia para defender os interesses dos técnicos, auxiliares e enfermeiros nos 22 municípios do Acre. A causa é avaliada em R$ 45 mil. A magistrada, em sua sentença, estipula multa de R$ 10 mil ao dia caso o Sintesac continue fazendo interferências ilegítimas. Segundo a juíza, a ação movida pelo Spate comprovou ingerência política do Sintesac, que promovia assembléia de trabalhadores fazendo o chamamento indevido de enfermeiros, técnicos e auxiliares – causando confusão nas pauta apresentadas na mesa de negociação com prefeitos e o governo do estado.

O Sintesac, por lei, devia se intrometer apenas nas pautas de interesse dos trabalhadores administrativos, não sendo sua atribuição reivindicar direitos dos profissionais que atuam nas atividades fins na saúde pública

A presidente do Spate, Rosa Nogueira, disse em juízo que contribuiu para a eleição do presidente do Sintesac, Adailton Cruz, mas jamais imaginou que fosse vítima de uma intromissão desnecessária. A juíza Silmara Negrett aponta a confissão de Adailton Cruz como fator determinante para a sentença. Cruz disse que tomou à frente na defesa de interesses específicos dos sindicalizados do Spate.