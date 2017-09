Rio Acre tem menor cota para o dia dos últimos 12 anos em Rio Branco, dizem Bombeiros

O Rio Acre está com 1,67 metro, nesta segunda-feira (25), menor cota já registrada para esta data nos últimos 12 anos. A informação foi repassada pelo major do Corpo de Bombeiros Cláudio Falcão. O menor nível para este dia havia sido 1,69 metro, no ano de 2005.

Falcão disse que mesmo com a forte chuva que caiu neste domingo (24), um total de 22,6 milímetros, o rio subiu apenas um centímetro. “Estamos esperando a ação da chuva que caiu ontem [domingo, 24]. Lá no Riozinho do Rola aumentou 20 centímetros, então, estamos aguardando que o Rio Acre suba um pouquinho porque a água do Riozinho vem para Rio Branco”, explicou.