Político é linchado nas redes por postar foto indiscreta de garota

Com a viralização do post, secretário de Cultura de Santos teve que se desculpar publicamente, mesmo após a remoção do conteúdo.

Uma fotografia das nádegas de uma mulher gerou polêmica nas redes sociais. Isto porque a imagem, postada no Instagram por um político de São Paulo, teria sido clicada sem a autorização da pessoa fotografada durante uma das apresentações do Rock in Rio. Com a viralização do post e das críticas relacionadas à foto, Fábio Alexandre Nunes, secretário de Cultura de Santos, no litoral paulista, teve que se desculpar publicamente, mesmo após a remoção do conteúdo.

A foto retirada por baixo do short de uma garota era acompanhada pela seguinte legenda: “Rock in Rio por outro ângulo… Intervalo dos shows, deitar na grama sintética! Relax”. Segundo informações do G1, o professor Fabião, autor da postagem, já havia sido secretário de Meio Ambiente, vereador por três legislaturas e candidato a prefeito, antes de assumir a pasta de cultura de Santos.

A publicação repercutiu não apenas no Instagram, como se espalhou também para outras redes, sendo reproduzida centenas de vezes. A postagem dividiu os internautas entre aqueles que defendiam e criticavam o secretário, acusando a atitude de machista e invasiva. Diversos internautas chegaram a postar na própria página do secretário, propagando comentários e novas críticas.

“Não acredito que estou vendo isso de uma pessoa pública, que deveria ter responsabilidade com seus alunos… que decepção.”, diz um dos comentários. “A gente espera isso de moleques de 12 anos, não de homens!”, diz outra internauta. “Uma pena que essa mulher violada nunca vai saber que foi exposta aqui dessa forma para te meter um processo bem metido”, dentre outros comentários.Após a foto ser apagada na postagem original do Instagram do secretário de Cultura, ele publicou o pedido de desculpas no perfil do Facebook.

“Quero humildemente pedir desculpas a todos que se indignaram com o post que fiz no Instagram pessoal. Reconheço que, apesar de defender intransigentemente o direito de expressão, foi uma brincadeira que em hipótese alguma visou ridicularizar a figura da mulher. Peço desculpas particularmente a todas as mulheres, ao Governo e ao povo de Santos”, escreveu Fábio Alexandre Nunes.