Polícia recupera moto de professor assassinado e delegado não descarta hipótese de crime de Homofobia

Em entrevista na manhã desta segunda-feira (25), o delegado Remulo Diniz, da Delegacia de Homicídios, informou que a motocicleta do professor de Educação Física da rede pública de ensino Elioney Linhares, foi recuperada em uma residência abandonada localizada no bairro Vitória.

Ainda segundo ele, na quinta-feira (21), dia em que desapareceu, Elioney havia saído de casa para uma reunião na Universidade Federal do Acre (UFAC), e em seguida teria dito que iria encontrar uma pessoa, sem dizer onde seria.

No sábado (23), o corpo foi encontrado em uma cova rasa localizada no KM 01 da Estrada do Quixadá, região do Bairro São Francisco.

“A moto foi recuperada durante diligência da Polícia Militar naquele bairro em uma casa abandonada, em uma área bastante usada para crimes de receptação. Os demais objetos da vítima como carteira, dinheiro e celular ainda não foram recuperados e a princípio estamos trabalhando com a hipótese de latrocínio, mas, mediante a violência em que foi praticado o crime, também não descartamos que possa estar relacionado a um crime de homofobia. A investigação agora trabalha para chegar até os possíveis autores do crime” disse Remulo Diniz