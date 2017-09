Polícia descarta motivação homofóbica em execução de professor de Educação Física, em Rio Branco

O professor de Educação Física Elioney Linhares não teria sido vítima de homofobia. Esta versão foi levantada, inclusive, por ativistas GLBT no Acre. A policia civil, neste momento da investigação, trabalha com a hipótese de latrocínio – roubo seguido de morte -, informou o delegado Rêmulo Diniz. O corpo do professor foi encontrado na manhã do último sábado, na Estrada do Quixadá, com pelo menos 27 facadas. Os investigadores disseram que a motocicleta e o aparelho celular da vítima foram levados. Elioney saiu de casa na noite de quinta-feira. A policia concluiu que o professor foi morto no mesmo dia. A motocicleta do professor foi encontrada na noite de domingo, no bairro Eldorado