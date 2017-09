Polícia Civil confirma que menor matou vigilante em maternidade de Cruzeiro do Sul

Menor foi apreendido na sexta-feira (22) com arma que foi roubada de vigilante; polícia também apreendeu arma que foi usada no crime.

A Polícia Civil confirmou que um menor de 16 anos, apreendido na sexta-feira (22) durante reuniãopara planejar crimes, é o autor do homicídio que ocorreu há ao menos dois meses quando o vigilante José Constantino foi morto em um latrocínio, na maternidade de Cruzeiro do Sul.

O delegado Elton Futigami, responsável pelo combate ao crime organizado no município, confirmou, nesta segunda-feira (25), que a arma encontrada com o menor pertencia ao vigilante. “O crime do vigilante com a apreensão do menor foi elucidado, uma vez que ele foi apreendido e seria a pessoa que matou o vigilante”, afirmou.

O delegado disse que em depoimento, o menor ainda confessou a participação na tentativa de homicídio que ocorreu no bairro do Miritizal, onde duas pessoas ficaram feridas com os disparos de arma de fogo. As investigações da Polícia Civil apontam também que o menor está envolvido na execução de Francisco Almeida, de 18 anos, atingido com oito tiros no bairro do Remanso.

“Ele admitiu que participou do crime no Miritizal e as investigações já mostravam ele também como o terceiro e último suspeito do homicídio no Remanso”, complementou.