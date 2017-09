Piloto de avião que precisou fazer pouso forçado está com habilitação vencida desde 2013, diz Anac

Santiago estava pilotando um avião de pequeno porte que precisou fazer um pouso forçado no último sábado (23) em uma praia do Seringal Bom Jardim, acima da Foz do Rio Juruparé no baixo Rio Envira. O G1 tentou contato por dois dias com a empresa Decolando, responsável pelo voo que seria entre Envira (AM) até Feijó, no Acre, mas não obteve retorno até esta publicação. Assim também como o piloto.