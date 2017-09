Pai que estrangulou bebê no Acre confessa crime e diz que filha estava chorando muito, diz delegado

O pai que estrangulou a filha de seis meses se entregou na manhã desta segunda-feira (25) na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul. Em depoimento ao delegado, o homem, de 20 anos, confessou o crime. A criança segue internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá em estado gravíssimo. O caso ocorreu na comunidade São João, na BR-364, a 100 km do município de Cruzeiro do Sul.