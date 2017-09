Moradora de rua é achada morta em escada de loja no interior do Acre

Adriana da Silva Conceição, mais conhecida como Joelma, foi encontrada morta no início da tarde desta segunda-feira (25) em Cruzeiro do Sul. O corpo estava em uma escada que dá acesso ao terceiro andar de uma loja no Centro da cidade.

Taiane Rodrigues diz que encontrou com a moradora de rua no sábado (23). “Eles [Joelma e companheiro] estavam brigando desde o Centro até aqui. Ela me pediu dinheiro e cigarro, mas ele vinha brigando com ela. Hoje subi e ela estava de peito pra cima, só percebi que ela estava morta quando o Samu chegou”, conta.