Marcha vai reivindicar hospital público veterinário no AC e punição para quem maltrata animais

A coordenadora da marcha, Amanda Lima, responsável pela organização do evento, diz que esta é a quarta edição da marcha no estado e que o objetivo é cobrar aos políticos punições mais rigorosas para quem maltrata animais.

Atualmente a coordenação da equipe é composta por 20 pessoas, além da contribuição de voluntários. Amanda acrescenta que estão tentando confirmar shows com bandas locais em comemoração ao dia nacional do animal.

“A gente não sabe, em média, quantas pessoas participarão. Infelizmente, nos últimos anos a gente teve uma queda de público, mas espero que esse ano aumente por conta de ser no sábado. Geralmente era no domingo e no domingo tem pouco movimento. Como será no sábado, a gente espera umas 300 pessoas mais ou menos”, finaliza.