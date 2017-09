Jovem é morto com facada no pescoço enquanto jogava sinuca em bar no interior do Acre

Crime teria sido motivado após briga entre suspeito e vítima. Polícia faz buscas pelo acusado.

O jovem Gelson Sousa, de 25 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (25) enquanto jogava sinuca em um bar no Centro de Porto Walter, interior do Acre. Souza foi atingido com uma facada no pescoço e o suspeito fugiu logo em seguida.

O delegado responsável pelo caso, Vinícius Almeida, disse que as informações ainda são poucas, mas diz que o crime pode ter sido motivado após uma briga.

“Vítima e autor tiveram um desentendimento pela parte da manhã em um bar e a vítima desferiu um soco no acusado, que foi em casa se armar e voltou para cometer o homicídio. Souza estava jogando sinuca quando o autor chegou, bateu em seu ombro e desferiu a facada no lado direito do pescoço”, conta o delegado.