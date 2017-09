Inscrições do Fundo Estadual de Cultura são prorrogadas e seguem até quinta-feira (28); projetos são de até R$ 25 mil

Os interessados em submeter projetos ao Fundo Estadual de Cultura têm até o dia 28 deste mês para efetuar as inscrições.

A Fundação Elias Mansour (FEM) irá contemplar propostas de pessoas físicas, jurídicas e de entidades associativas em duas modalidades: de produção cultural e de pequenos apoios e intercâmbio.

Os projetos contemplados pelo edital serão executados pelo Programa Estadual de Incentivo à Cultura, no valor total de R$ 320 mil.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura, Branca Gurgel, vale destacar que na modalidade produção cultural serão financiados até R$ 15 mil por projeto para pessoa física e até R$ 25 mil para pessoa jurídica. Já na modalidade pequenos apoios e intercâmbio, o valor máximo será de R$ 5 mil por projeto.

As propostas devem ser entregues nos locais relacionados abaixo:

– Rio Branco: Sede provisória da FEM, localizada na Usina de Arte João Donato, no Distrito Industrial.

– Epitaciolândia: Biblioteca Pública Estadual Elomar de Souza Braga, no bairro Aeroporto.

– Brasileia: Rádio Aldeia FM, centro.

– Xapuri: Museu do Xapuri, centro.

– Cruzeiro do Sul: Sede da FEM, centro.

– Tarauacá: Biblioteca Pública Estadual Anselmo Marinho Lessa, centro.

– Feijó: Casa de Leitura, bairro Segundo Distrito.

– Sena Madureira: Biblioteca Pública Estadual Luiza de Souza Ferreira de Paula, centro.

O resultado da avaliações de propostas será divulgado posteriormente pelo Diário Oficial.