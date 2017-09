Governo quer anulação de lei que reajusta valor de plantões de enfermeiros e técnicos em R$ 600 no Acre

O secretário esclareceu que a construção do projeto até ele ser enviado à Aleac foi feita junto aos sindicatos que representam os servidores da saúde. Segundo ele, apenas uma classe tratou de aumento durante esse período, mas a possibilidade de reajuste de plantões para enfermeiros e técnicos foi descartada.

“A presidente de um sindicato esteve com o deputado da oposição [responsável pela relatoria do projeto na Assembleia] para fazer com que uma manobra fosse aprovada. Houve sim um descuido por parte dos deputados da base e da oposição. Acredito que se os parlamentares soubessem do custo anual, jamais aprovariam a lei”, disse.