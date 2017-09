Governo opta pela manutenção do horário de verão em 2017

Compartilhar no Facebook

Oficialização deve ocorrer nas próximas horas

O governo deverá oficializar nas próximas horas a manutenção do horário de verão em 2017. De acordo com o colunista Lauro Jardim, o ministro Fernando Bezerra Coelho alegou que a pasta de Minas e Energia não teria tempo hábil para promover qualquer tipo de mudança. Para o ano que vem, no entanto, uma ampla pesquisa deverá ser feita para que se saiba, também, a opinião da população.

O tema entrou novamente em debate depois de o Operador Nacional do Sistema (ONS) divulgar que o pico de consumo de energia no verão nos últimos anos vem ocorrendo entre 14h e 15h – antigamente se dava entre 17h e 20h. Ou seja, o adiantamento em uma hora do horário não faria sentido em termos técnicos.

O novo horário entra em vigor em 15 de outubro e segue até 19 de fevereiro nas regiões Sul, Sudetse e Centro-Oeste.