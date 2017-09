Funcionários da C&A vendem dados bancários de clientes na web, diz site

Informações são vendidas por valores a partir de R$ 50; rede diz que está investigando o caso

Atendentes da rede de varejo C&A estariam vendendo dados de cleintes da loja por valores a partir de R$ 50. Entre as informações cedidas a terceiros, estão fotos de cartões de crédito, documentos pessoais e assinaturas.

De acordo reportagem do site TecMundo, alguns funcionários da rede possuem acesso ao sistema de ficha cadastrais a partir de computadores pessoais. Os criminosos, então, encontram interessados em grupos de redes sociais. Com os dados, fraudadores podem fazer compras pela internet, por exemplo

Os funcionários podem avaliar, inclusive, o histórico de crédito dos clientes por meio do score da Serasa. Assim, são vendidos os dados de vítimas com histórico de bom pagador e renda mais alta.

Ainda de acordo com a reportagem, não é possível estimar em que estados os golpes foram realizados. Em nota, a empresa diz que apura a denúncia. “A C&A informa que tomou conhecimento do assunto e esclarece que não é possível afirmar a veracidade do ocorrido. No entanto, de forma preventiva, já informou a administradora responsável pelos seus cartões e acionou as autoridades competentes se colocando à disposição para contribuir com as investigações. Esperamos que a questão seja finalizada o mais rápido possível”, diz o comunicado.