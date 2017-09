Filho de socorrista do SAMU é executado e pai sem saber de nada, é acionado para atender mais uma vítima da violência de Rio Branco

A morte de um adolescente de 16 anos, que ao que tudo indica pela polícia não possuía envolvimento nenhum com a polícia ou facções, foi executado na tarde deste domingo, (24), no bar de uma tia quando estava no local para ajudar a tia a atender cliente.

De acordo com informações dois homens em uma chegaram no local, já foram efetuados vários tiros, dois dos quais atingiram o menor Wesley mortalmente.

Segundo testemunhas, os dois homens enquanto atiraram gritaram dizendo que queriam outro jovem, mas, não se conseguiu entender que o nome que eles gritavam em fúria não era de Wesley, que segundo a polícia não possuía passagem pela polícia e nem envolvimento com facções.

O jovem teria ido ajudar a tua que possui um bar e foi para atender clientes, como já tinha feito de outras vez.

SE a tragédia em si já é dura para um pai perder um filho nessas condições, imagina quando esse pai é socorrida do SAMU que já ajudou salvar tantas vidas e hoje mais uma vez foi chamado e na mesma dedicação que tem para qualquer pessoa necessidade de seu trabalho se deparou com o filho agonizando e nada pode fazer, pois em segundos que o pai chegou o filho morreu.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP já iniciou investigação.