Família escapa ilesa após veículo incendiar na Estrada do Pacífico

Era por volta das 11h00 deste domingo, dia 24, quando os Bombeiros do 10º Batalhão do Alto Acre, localizado na cidade de Epitaciolândia, foram acionados para irem até o km 6, da BR 317 (sentido Brasiléia/Assis Brasil), onde um veículo estaria sendo consumindo pelo fogo.

Infelizmente, não foi possível chegar a tempo para apagar as chamas que consumiram todo o veículo Citroen/C3 Tendance, placas OXP 7822. Todos os ocupantes, o condutor que estava com sua esposa e a filha, conseguiram sair a tempo sem nenhum ferimento.

Segundo foi informado, a família dirigia normalmente pela BR quando perceberam que algo estava errado no motor e saia fumaça. Ao parar, as chamas começaram a tomar conta do veículo, fazendo com que saíssem as pressas de dentro deixando tudo para trás.

Tudo que havia dentro, objetos pessoais, documentos do veículo, uma carga de lingeries avaliada em R$ 7 mil reais, além do veículo, foram consumidos pelo fogo. A família passa bem e não foi comunicado quais providencias foram tomadas após o sinistro.