Delegado esclarece uso de fuzil AK 47 apreendido com membro de facção: “perícia”

O delegado Karlesso Nespoli aparece numa fotografia atirando com um fuzil AK 47, cuja dotação não existe mais no Brasil. A arma foi apreendida em poder de supostos integrantes de fações criminosa durante operações da Polícia Civil do Acre na cidade de Rio Branco, há duas semanas. Um internauta que enviou a foto diz que “o Estado não tem esse tipo de armamento”. Karlersso está lotado na Delegacia de Brasiléia. Segundo uma fonte da Sejusp (Secretaria de Segurança Pública), toda arma apreendida é enviada para perícia e, em seguida, encaminhada à justiça”.

Pela manhã, nesta segunda-feira, o delegado esclareceu que estava, naquele momento, acompanhando a perícia. “É procedimento de rotina da Polícia Civil. Fui acompanhar, e, após a perícia, me foi oferecida a oportunidade de testar a eficiência da arma. Aliás, a própria Polícia Federal faz parte desse tipo de rotina. Não há anormalidade nisso”, esclareceu o delegado. Ele informou que o fuzil está em péssimo estado e deve ser destruído.

A perícia é realizada em área segura. O fuzil está sob a responsabilidade do Estado e deve ser algo de um pedido de perdimento, afim de ser destruído.