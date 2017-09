Casal canibal é detido após comer 30 pessoas

Desde 1999 o casal vinha sequestrando, matando e comendo suas vítimas

Um homem e uma mulher da cidade russa de Krasnodar, no sul da Rússia, podem ser responsáveis pelo assassinato de cerca de 30 pessoas, que posteriormente teriam sido comidas pelos dois, informou a mídia local, citando a polícia.

A polícia deteve o casal. Durante a busca na casa dos dois, os policiais encontraram na geladeira sete pacotes com restos de corpos congelados e 19 fragmentos de pele morta. Por sua vez, o casal confessou que guardavam na geladeira partes das vítimas. De acordo com a mídia, até agora, a polícia conseguiu identificar sete das vítimas.

Os vizinhos disseram que dava para sentir do quarto do casal o cheiro de Corvalol – sedativo utilizado na Rússia – e de mendigos. Eles acrescentaram que todas as tentativas de verificar a origem dos fortes odores terminaram em escândalo.

Desde 1999 o casal vinha sequestrando, matando e comendo suas vítimas. O homem foi detido no início de setembro, depois de os restos mortais de uma mulher terem sido encontrados no dormitório militar onde o casal vivia. As partes do corpo estavam em um balde, informou o portal Mir24.

Posteriormente, em uma das ruas de Krasnodar foi encontrado um celular com fotografias horríveis. Nas imagens dava para ver um homem, aparentemente o suspeito, fotografado com as partes do corpo de uma mulher desmembrada. Com informações do Sputnik News.