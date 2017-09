Bolsonaro agradece em seu Twitter a eleitores do Acre por outdoor; Nome do candidato foi pichado: “Bolsonazi”

O pré-candidato à Presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro (RJ), postou em seu perfil oficial no Twitter um agradecimento aos eleitores e admiradores que instalaram um outdoor em apoio à sua candidatura em Rio Branco.

No agradecimento, Bolsonaro cita, além do Acre, outras cidades onde também têm seguidores e outdoors instalados. “Obrigado Luis Eduardo Magalhães-BA, Senhor do Bomfim-BA, ACRE, Rondonópolis-MT e Limoeiro do Norte-CE”, postou o deputado federal.

Meses atrás, Bolsonaro gravou um vídeo ao lado do deputado federal Alan Rick (DEM), seu colega de parlamento, mandado um abraço a seus admiradores acreanos.

“Quero mandar um abraço para todos os amigos do Acre. Agradecer aqueles que nos acompanham nos seguem”, disse Bolsonaro há pouco mais de um mês ao lado de Alan Rick.

Outdoor de Bolsonaro foi pichado

A foto do outdoor postada por Bolsonaro é anterior ao último final de semana. A publicidade, instalada na avenida Ceará em Rio Branco, foi pichada por opositores ao deputado federal no Acre.

Militantes, supostamente de esquerda, apagaram parte do nome do parlamentar, que no lugar de Bolsonaro ficou “Bolsonazi”.

A pichação gerou reação imediata nas redes sociais. Integrantes do grupo denominado de “Direita Acre” consideraram o ato um vandalismo praticado por “esquerdopatas”.