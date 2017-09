Acidente em cidade mineira mata personal trainer de Porto Velho

A personal trainer Priscila Amorim faleceu na madrugada de sábado (23), na cidade de Pouso Alegre (MG) após o veículo em que estava bater contra um poste de transmissão de energia. De acordo com testemunhas, a velocidade máxima da pista era de 40 km, mas a motorista, Thacyane Ferreira da Silva Gouvêa estava a pelo menos 80km.

Priscila e Thacyane mantinham uma relação estável e elas estavam em uma boate da cidade antes do acidente, consumindo bebidas alcóolicas. No perfil de Priscila no Facebook, em pelo menos duas postagens elas aparecem bebendo e dirigindo. A motorista não sofreu nenhum ferimento. Priscila morreu no local.

Priscila Melo Amorim era natural do Rio de Janeiro, tinha 24 anos, seu pai é militar do Exército e foi transferido para Porto Velho, onde a jovem morou por anos. O corpo foi trasladado para o Rio, onde foi enterrado.