Professor oferece recompensa de R$ 500 para quem achar cadela da raça husky siberiano em Rio Branco

O professor Marcos Luís decidiu fazer uma campanha no Facebook e oferecer uma recompensa de R$ 500 para quem encontrar a cadela Luna, da raça husky siberiano, que desapareceu há 20 dias no bairro Irineu Serra, em Rio Branco. Luís diz acreditar que Luna saiu pelos fundos da casa, pois era criada solta no terreno. Segundo ele, é possível ver nas câmeras de segurança a cadela andando na frente da casa após fugir do quintal.