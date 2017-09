Namorada de Rezende se pronuncia pela primeira vez sobre testamento; confira

Após a morte do apresentador Marcelo Rezende, iniciou-se uma discussão a respeito do testamento que teria sido deixado pelo apresentador. No documento, ele teria deixado bens para os filhos e também para sua namorada, Luciana Lacerda.

Para quem não lembra, ela foi literalmente “despejada” pela família do apresentador da casa onde cuidou de Rezende em seus últimos dias de vida. Agora, sem ter onde morar, se hospeda na casa de Geraldo Luís, melhor amigo do falecido.

Ao responder um comentário no Instagram, Luciana negou a história do testamento.

“Cuidar de um amor a gente entende, é admirável sem sombra de dúvidas! Mas namorada não ganha nada. Agora, se ele deixou um testamento com alguma coisa pra você, pegue a sua parte e fica na sua porque fazer polêmica não ajuda e nem edifica!” era o comentário escrito na rede social.

Em sua resposta, Luciana pediu paz e afirmou que toda a história não passa de boato: “Minha flor, não existe testamento. Apenas cuidei de alguém que amava. Tudo isso é fofoca. Agora, preciso de paz para continuar”, revelou.

LUCIANA ESTÁ COM DEPRESSÃO

A morte do apresentador e jornalista Marcelo Rezende, eterno titular do “Cidade Alerta”, aconteceu no último sábado, 16, mas a sua vida íntima continua estampando jornais, revistas, programas de televisão e sites especializados no mundo artístico.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, Luciana Lacerda já retornou para o seu apartamento no Rio de Janeiro, mas não sabe o que fazer. A moça, que tem 51 anos, confidenciou para a amigos que passa por dificuldades e está com depressão.

A loira está desempregada e abandonou todos os seus compromissos nos últimos meses para auxiliar e ajudar Rezende contra o câncer agressivo que ele tinha. A família do jornalista da Record nunca foi a favor do relacionamento dos dois.