Mais de cem suspeitos são detidos na cidade de Cruzeiro do Sul após medidas adotadas na Segurança Pública

As medidas adotadas pela Secretaria de Segurança Pública do Acre para reforçar o combate ao crime na região do Juruá teve como resultado até o momento a prisão de mais cem suspeitos em menos de dois meses, além de apreensão de drogas, armas e veículos roubados ou furtados. As informações são do assessor de imprensa da Polícia Civil do Estado, Sandro de Brito.

Mais de 20 operações policias foram realizadas no período, em um trabalho integrado entre agentes das polícias Civil, Militar e Federal, informou o assessor.

Além das ações de campo, o governo providenciou scanners, kits para testes de DNA e balística, além de ter montado uma unidade de apoio pericial para a atuar nos locais de ocorrência de crimes. Houve ainda a criação de um departamento de investigações de homicídios e proteção a pessoas, que funciona nas dependências da Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

Em relação ao impacto das ações nos índices de criminalidade na cidade, Sandro de Brito afirmou que teria de consultar o setor de estatísticas da Polícia Civil.