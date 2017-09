GRAVE: Motociclista colide violentamente em táxi durante fuga alucinada no centro

O motociclista Maycon S. R. (25) ficou gravemente ferido após fugir alucinadamente de uma guarnição da PM e se envolver em acidente de trânsito na Avenida Carlos Gomes com Jorge Teixeira, bairro São Cristóvão, região Central de Porto Velho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento pela Rua Herbert de Azevedo com Gonçalves Dias, avistou o suspeito conduzindo uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha e transportando uma mulher sem capacete. Foi dada ordem de parada, mas o suspeito saiu em fuga por várias ruas, avançando preferenciais. Na Rua Quintino Bocaiúva com Júlio de Castilho, o suspeito empurrou a mulher da moto e continuou a fuga. Maycon invadiu a contramão de direção na Avenida Carlos Gomes e acabou colidindo fortemente em um táxi, já no cruzamento com a Av. Jorge Teixeira.

Com fratura no braço esquerdo e diversos ferimentos nas demais partes do corpo, o suspeito foi socorrido por uma equipe dos bombeiros e levado para o hospital João Paulo II. A motocicleta não possui registro de roubo, porém, foi apreendida. Após receber alta médica, Maycon será apresentado na Central de Flagrantes e autuado no crime de direção perigosa.