ESTUPRO: Vizinho invade apartamento e ataca adolescente de 17 anos

Na madrugada deste domingo (24) a Polícia Militar prendeu Diego S. P. (28) suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos. O crime aconteceu em uma vila de apartamentos no bairro Novo Horizonte, em Candeias do Jamari, distante 20 quilômetros da capital.

Conforme o boletim de ocorrência, a adolescente informou que estava sozinha no imóvel, quando o suspeito, que é filho do proprietário da vila, bateu na porta pedindo um copo com água. No instante em que a vítima foi entregar, Diego invadiu o local armado com uma faca de serra. A adolescente foi ameaçada de morte, imobilizada, teve a roupa rasgada e estuprada. Não satisfeito, Diego tentou fazer sexo anal e neste momento, a vítima gritou desesperada por socorro. Assustado, o suspeito fugiu e se escondeu na casa do pai dele que fica aos fundos.

A PM foi acionada e Diego recebeu voz de prisão. Ele foi levado para a Central de Flagrantes.