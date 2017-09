CRUEL: Dupla invade residência, rende casal e mata morador com tiro na cabeça

A execução aconteceu na noite de sábado (23) em uma residência, localizada na Rua Macaúbas, setor 09 de baixo, em Ariquemes, distante 200 Km de Porto Velho. Braz Domici (52) foi assassinado com um tiro na cabeça.

De acordo com a esposa da vítima, dois bandidos chegaram armados na residência, renderam ela e o marido. Em seguida, a mulher foi trancada no quarto e Braz executado com um tiro na cabeça, no sofá da casa.

A dupla fugiu tomando rumo ignorado. A polícia suspeita de crime motivado por acerto de contas. Agentes da Polícia Civil investigam o crime.