Artista é selecionado para representar o Acre em encontro internacional de grafite no Equador

‘Caps In The Wall’ deve ocorrer de 17 a 19 de novembro na cidade de Quito. Matias Souza diz que vai fazer leilão virtual e vender peças para comprar passagens.

O acreano Matias Souza, de 30 anos, foi selecionado para participar do encontro internacional de grafite “Caps In The Wall”, que deve ocorrer de 17 a 19 de novembro na cidade de Quito, capital do Equador. Para se inscrever no evento, o artista plástico enviou um portfólio com trabalhos que já fez no Acre. O material passou por uma curadoria e foi selecionado.

Matias explica que evento não tem um tema fechado e que a ideia é proporcionar a troca de técnicas entre os artistas. Segundo ele, o “Caps In The Wall” também vai contar com a participação de grafiteiros do Chile, Paraguai, México e Colômbia. Ao todo, 25 artistas de vários países foram selecionados e mais 30 artistas que atuam no Equador.